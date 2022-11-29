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10:41, 29 ноября 2022Россия

Российский младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

В Иркутске младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

28 ноября четырехмесячного ребенка положили в городскую больницу Иркутска с отравлением лекарственными препаратами.

Выяснилось, что за несколько дней до этого мать дала ему половину таблетки успокоительного, выписанного врачом. После приема лекарства состояние младенца ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Зеленограда умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у подруги. Девочка скончалась в больнице от сердечной недостаточности.

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Варвара Родикова
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