Российский младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

В Иркутске младенец умер после приема выписанной врачом таблетки

Российский младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

28 ноября четырехмесячного ребенка положили в городскую больницу Иркутска с отравлением лекарственными препаратами.

Выяснилось, что за несколько дней до этого мать дала ему половину таблетки успокоительного, выписанного врачом. После приема лекарства состояние младенца ухудшилось, родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Зеленограда умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у подруги. Девочка скончалась в больнице от сердечной недостаточности.

