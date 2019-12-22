Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла

В Зеленограде 13-летняя школьница умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у малознакомой девочки из компании. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, трагедия произошла 20 декабря. Во время прогулки у девочки заболела голова, и знакомая дала ей таблетку. Проглотив лекарство, школьница почувствовала себя плохо и стала терять сознание. Лежащую на автобусной остановке девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, по пути в больницу она впала в кому. Перед этим школьница успела сказать о таблетке фельдшеру — но имя знакомой не назвала.

Семиклассница умерла в больнице от сердечной недостаточности. По одной из версий, лекарство могло вызвать нарушения в работе органа — у подростка был врожденный порок сердца. По другой — пока неизвестно, какую именно таблетку дала девочке знакомая, не исключено, что это могло быть какое-то запрещенное вещество. Соседи погибшей рассказали журналистам, что некоторые подростки в ее школе употребляли снюс, который покупали у мигрантов. По факту смерти девочки проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В ноябре сообщалось, что в Якутии 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату. В сентябре по той же причине скончалась 10-летняя школьница из мордовского села Большие Березники: девочка мылась в ванной и взяла в руки смартфон, стоявший на зарядке.

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