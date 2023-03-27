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12:53, 27 марта 2023Экономика

Иностранный банк столкнулся с необычной сложностью при уходе из России

«Известия»: продаже Ситибанка в России мешают санкции со стороны Cisco и Oracle

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Американская Citigroup до сих пор не может продать российский Ситибанк, несмотря на озвученные летом прошлого года планы, из-за необычных сложностей с IT-системой, без которой иностранная кредитная организация фактически не представляет интереса для покупателей. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишут «Известия».

Банк использует программное обеспечение американских компаний, в том числе Cisco и Oracle, которые после начала боевых действий на Украине прекратили дистрибуцию в России. Такого рода санкции мешают владельцу передать потенциальному покупателю необходимое оборудование и софт. В результате, утверждает собеседник издания, от сделки отказались как минимум три российские финансовые структуры, название которых он не привел.

Член совета директоров банка «СИАБ» Владимир Кузнецов предположил, что ситуация с Cisco и Oracle — только часть проблемы. Дело в том, что российская структура Citigroup обслуживается с помощью зарубежной IT-инфраструктуры, которая в том числе расположена в Индии. Предоставлять покупателю доступ к этим ресурсам в связи с нынешней геополитической ситуацией выглядит слишком рискованным шагом, согласился один из собеседников издания.

Комментируя публикацию, представитель Ситибанка заявил, что та не соответствует действительности, однако отказался предоставить какие-либо замечания по существу. «Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России», — подчеркнули в банке.

О намерении постепенно сворачивать бизнес в России Citigroup объявил еще в апреле 2021 года. Тогда речь шла об отказе от потребительского банкинга, а в марте 2022-го группа решил покинуть и сектор из коммерческого банкинга. В августе Citi подтвердил, что свернет весь российский бизнес.

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Платон Щукин
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