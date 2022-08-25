Стало известно о закрытии Ситибанка в России

WSJ: американский конгломерат Citigroup закроет Ситибанк в России

Газете The Wall Street Journal стало известно, что американский финансовый конгломерат Citigroup решил свернуть бизнес в России — организация закроет принадлежащий ей Ситибанк.

Citigroup подтвердила информацию в сообщении на своем сайте. Согласно заявлению, компания начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных и коммерческих клиентов в текущем квартале. Конгломерат закроет 15 филиалов и сократит примерно 2300 сотрудников. Компания оценила расходы на закрытие бизнеса в 170 миллионов долларов.

Конгломерат несколько раз пытался избавиться от российского банка. Впервые о намерении продать розничный бизнес в России Citigroup заявила в апреле 2021 года. Финансовый гигант предложил передать Ситибанк крупнейшей частной кредитной организации в России, Альфа-банку, однако тот отказался.

Затем в числе возможных покупателей назывались сразу несколько крупных российских игроков, среди которых ВТБ, Райффайзенбанк и Тинькофф банк, однако на этот раз сделку не удалось совершить из-за западных санкций. США, ЕС и Великобритания ввели ограничения для банковского сектора России, в том числе ВТБ, и некоторых крупных бизнесменов.

В начале июля появилась информация о новых претендентах на покупку банка. Газета Financial Times сообщила, что приобрести компанию могли Экспобанк, страховая компания «Ресо-Гарантия», а также Росбанк. Однако, по данным источников, при сделке могли возникнуть проблемы из-за введения британских санкций против владельца Росбанка Владимира Потанина.

По состоянию на 1 января 2022 года, Ситибанк занимал 20-е место в России по объему активов (707 миллиардов рублей) и 25-е по размеру капитала (64,4 миллиарда). При этом обязательства банка перед физлицами намного превышают объем выданных им кредитов: 160 миллиардов рублей против 40 миллиардов.