Москалькова рассказала о передаче Украиной России тяжелораненых военнослужащих

Омбудсмен Москалькова заявила, что Украина передала России пятерых тяжелораненых военных

Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит РИА Новости.

Так Москалькова подтвердила объявленный Украиной факт выдачи раненых военных. По словам омбудсмена, она считает важным продолжение процесса репатриации российских солдат.

О возвращении нескольких военнослужащих стало известно 24 марта. Координационный штаб Киева по обращению с пленными подчеркнул, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать. Украинская сторона заявила, что сделала это без каких-либо условий.

Сколько всего пленных российских солдат находятся на Украине, неизвестно.

