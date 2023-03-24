Украина передала России тяжелораненых военнопленных

Координационный штаб Украины сообщил об односторонней передаче РФ тяжелораненых пленных

Украина в одностороннем порядке передала России тяжелораненых военнопленных, сообщил координационный штаб Киева по обращению с пленными в Telegram.

Там отметили, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать. Украинская сторона заявила, что сделала это без каких-либо условий и что речь идет о репатриации, а не об обмене. В штабе указали, что тем самым соблюдают статьи Женевской конвенции.

Передача прошла при участии Международного комитета Красного Креста.

В начале марте после переговоров 90 российских солдат вернулись из украинского плена. Освобожденные военнослужащие должна были быть доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

