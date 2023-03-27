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11:06, 27 марта 2023Россия

Пятилетний российский ребенок проглотил наконечник бормашины в стоматологии

В Петербурге пятилетний ребенок проглотил наконечник бормашины на приеме у стоматолога

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В Санкт-Петербурге в стоматологической клинике на проспекте Просвещения пятилетний ребенок проглотил наконечник бормашины. Об этом стало известно 78.ru.

«Я не видела, как это случилось. Возможно, плохо прикрепили наконечник, а зуб лечили верхний, вот он и выпал, ребенок проглотил. Врач это заметила, попросила ребенка выплюнуть его, но было уже поздно», — рассказала мать девочки.

По ее словам, наконечник бормашины не попал в легкие. Врачи сделали рентген и выяснили, что стоматологический инструмент находится в кишечнике. Медики посоветовали подождать, чтобы наконечник вышел из организма ребенка естественным путем. Если этого не случится, девочку ждет операция.

Мать ребенка сообщила, что не писала заявление в правоохранительные органы на стоматологию. Она надеется, что после случившегося в медицинском учреждении все будут чаще проверять.

Ранее в Москве семилетнему ребенку просверлили щеку во время приема у стоматолога. В столичном депздраве уточнили, что, после того как девочка получила травму, ей обработали рану, также ее осмотрел челюстно-лицевой хирург.

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Анастасия Шейкина
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