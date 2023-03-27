Россиянин заявил в полицию на стриптиз-клуб из-за потраченной в нем суммы

Во Владивостоке мужчина написал заявление на стриптиз-клуб, в котором потратил 300 тысяч

Потративший крупную сумму в стриптиз-клубе предприниматель из Владивостока написал заявление в полицию на заведение. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что 31-летний мужчина занимается грузоперевозками на Чукотку. После рейсов он любит отдыхать в стриптиз-клубе, наслаждаясь танцами, громкой музыкой и спиртным. В этот раз его выбор пал на заведение под названием «Естествознание», где он заказал кальяны, виски и танцы девушек, не задумываясь о стоимости. Отдыхавшие вместе с ним товарищи пытались обратить внимание бизнесмена на чеки, но он их проигнорировал.

На следующий день после отдыха россиянин понял, что за ночь умудрился потрать 300 тысяч рублей. Он посчитал, что это чересчур много, учитывая, что обычно в подобных заведениях он тратил в шесть раз меньше. Раздосадованный мужчина обратился в полицию, пожаловавшись на завышенные цены в клубе.

Ранее житель подмосковного Красногорска заявил на себя в полицию после того, как нарисовал флаг Украины на стене дома. Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда раскрашивал здание, однако, протрезвев, он решил, что его необходимо привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.