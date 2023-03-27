Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 27 марта 2023Мир

Стало известно о возможной приостановке судебной реформы правительством Израиля

Ynet: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в связи с протестами

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в связи с протестными акциями, пишет Ynet со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

По информации издания, в настоящий момент Нетаньяху проводит консультации со своими партнерами по коалиции в офисе в Иерусалиме, большинство из которых выступает за приостановку внедрения судебной реформы. Однако, как сообщает Ynet, министр юстиции Ярив Левин, который также является главным идеологом реформы, якобы заявил о своей возможной отставке в случае, если правительство пойдет на этот шаг.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отложить судебную реформу на фоне митингов. Он также предложил пересмотреть решение об увольнении министра обороны страны Йоава Галанта и начать переговоры после Дня независимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Боец из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром
Стало известно о возможной приостановке судебной реформы правительством Израиля
Нигерийский политик попытался нелегально пересадить дочери чужую почку
В Китае раскритиковали визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань
Протестующие прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме
Россиянин в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и врезался в скорую
Москвичи вспомнили торговлю около Центрального рынка в центре столицы
Экс-премьер Израиля призвал отложить судебную реформу из-за протестов
42-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике на пляже
Литва захотела новых санкций против России из-за размещения оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.