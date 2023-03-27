Стало известно о возможной приостановке судебной реформы правительством Израиля

Ynet: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в связи с протестами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в связи с протестными акциями, пишет Ynet со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

По информации издания, в настоящий момент Нетаньяху проводит консультации со своими партнерами по коалиции в офисе в Иерусалиме, большинство из которых выступает за приостановку внедрения судебной реформы. Однако, как сообщает Ynet, министр юстиции Ярив Левин, который также является главным идеологом реформы, якобы заявил о своей возможной отставке в случае, если правительство пойдет на этот шаг.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отложить судебную реформу на фоне митингов. Он также предложил пересмотреть решение об увольнении министра обороны страны Йоава Галанта и начать переговоры после Дня независимости.