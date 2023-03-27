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01:23, 27 марта 2023Мир

Экс-премьер Израиля призвал отложить судебную реформу из-за протестов

Экс-премьер Израиля Беннет призвал Нетаньяху отложить судебную реформу и начать переговоры
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет. Фото: Pool / Reuters

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился к действующему главе правительства Биньямину Нетаньяху с призывом отложить судебную реформу в связи с массовыми протестами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик подчеркнул, что страна находится в огромной опасности со времен арабо-израильской «войны Судного дня». «Я призываю премьер-министра отозвать увольнение [министра обороны Израиля Йоава] Галанта, приостановить реформу и начать переговоры после Дня независимости», — указал он.

По словам Беннета, в нынешней ситуации не имеет значения, кто прав. Он также призвал участников митингов и других граждан страны выражать свое несогласие с решениями властей без насилия и кровопролития.

26 марта свыше 600 тысяч жителей Израиля вышли на протесты против судебной реформы. В Тель-Авиве число митингующих составило около 300 тысяч человек.

В тот же день стало известно об увольнении министра обороны Израиля Йоава Галанта за критику судебной реформы. Глава оборонного ведомства призвал правительство страны приостановить реформу, подчеркнув, что она представляет угрозу безопасности государства.

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Варвара Кузьмина
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