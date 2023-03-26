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00:43, 26 марта 2023Мир

В Израиле более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Times of Israel: более 600 тыс. израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Фото: Globallookpress.com

В Израиле более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. Об этом сообщает газета Times of Israel.

В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян. Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон.

«В ходе попыток разогнать толпу, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве во время протестов против судебной реформы, задержаны 28 человек», — отмечает издание со ссылкой на заявление полиции.

5 марта сообщалось, что в Израиле в протестах против судебной реформы приняли участие около 400 тысяч человек. Митингующие вышли на улицы по всей стране. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов используют водометы и лошадей.

Следующая волна демонстраций прошла 12 марта. На акции выходят десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

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Марина Совина
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