В Израиле около полумиллиона человек вышли на протесты против судебной реформы

Times of Israel: около полумиллиона человек вышли на протесты по всему Израилю

По всему Израилю прошли массовые протесты против судебной реформы, пишет издание Times of Israel.

По данным организаторов демонстраций, количество недовольных юридической реформой составило около полумиллиона человек. Также уточняется, что на протестную акцию в Тель-Авиве вышли порядка 250 тысяч человек.

5 марта сообщалось, что в Израиле в протестах против судебной реформы приняли участие около 400 тысяч человек. Митингующие вышли на улицы по всей стране. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов используют водометы и лошадей.