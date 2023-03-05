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02:58, 5 марта 2023Мир

Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю

Times of Israel: 400 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Около 400 тысяч человек приняли участие в протестах против судебной реформы и вышли на улицы по всему Израилю, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на организаторов.

Как уточнило издание, полиция использует водометы и лошадей. Самое большое число участников собрала акция в Тель-Авиве — на нее пришли порядка 160 тысяч человек. «Когда основной митинг в Тель-Авиве закончился, между полицией и некоторыми демонстрантами снова вспыхнули столкновения, поскольку последние прорвались через барьеры, чтобы выехать на шоссе Аялон», — заявило издание.

27 февраля полиция с применением силы разогнала несколько сотен протестующих возле здания правительственного комплекса в Тель-Авиве.

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Марина Совина
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