Полиция разогнала сотни протестующих у здания правительства в Тель-Авиве

Полиция Израиля разогнала несколько сотен протестующих возле правительства в Тель-Авиве

Полиция с применением силы разогнала несколько сотен протестующих возле здания правительственного комплекса в Тель-Авиве. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Отмечается, что вышедшие на акцию протеста блокировали автомобильное движение, размахивали палестинскими флагами и плакатами с антиоккупационными лозунгами. Сотни людей выступали против погрома израильскими поселенцами палестинских домов, который произошел накануне в городе Хувара на территории Западного берега реки Иордан.

По данным израильского телеканала i24NEWS, в результате был убит один палестинец, повреждены 15 домов и сожжено около 25 машин.

Ранее в воскресенье в городе Хувара палестинский террорист в упор расстрелял двух израильтян — два брата находились в машине возле пропускного пункта.

21 января порядка 100 тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой. Неделей ранее, 14 января, в Тель-Авиве прошли протесты, собравшие около 80 тысяч человек. Позднее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна оказалась на грани социального и конституционного коллапса.