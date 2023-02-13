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01:34, 13 февраля 2023Мир

Президент Израиля заявил о приближающемся коллапсе

Глава Израиля Герцог: страна оказалась на грани конституционного и социального коллапса
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна оказалась на грани социального и конституционного коллапса. Его слова приводит РИА Новости.

Герцог обратился к правительству Израиля, возглавляемому лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, призвав прислушаться к жителям, устраивающим массовые протесты против радикальных изменений в системе правосудия страны. «Никакая власть не может быть парализована», — подчеркнул политик.

21 января порядка 100 тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой. Неделей ранее, 14 января, в Тель-Авиве прошли протесты, собравшие около 80 тысяч человек.

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Варвара Кузьмина
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