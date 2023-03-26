Глава Минобороны Израиля выступил против проведения судебной реформы

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы и призвал правительство страны приостановить ее из-за угрозы безопасности республики. Об этом сообщает The Times of Israel.

Он стал первым ключевым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который выступил против проведения реформы. «Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не буду протягивать этому руку», — заявил глава Минобороны.

При этом Галант отметил, что стране нужны изменения в судебной системе, но они должны происходить через диалог. «Ради безопасности Израиля, ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен сейчас, чтобы дать возможность народу Израиля вместе отпраздновать Песах и День независимости», — призвал он.

Ранее в Израиле более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян. Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон.

«В ходе попыток разогнать толпу, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве во время протестов против судебной реформы, задержаны 28 человек», — отмечает издание со ссылкой на заявление полиции.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров.