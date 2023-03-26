Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 26 марта 2023Мир

Глава Минобороны Израиля выступил против проведения судебной реформы

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы

Фото: Laura Siegal / Unsplash

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы и призвал правительство страны приостановить ее из-за угрозы безопасности республики. Об этом сообщает The Times of Israel.

Он стал первым ключевым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который выступил против проведения реформы. «Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не буду протягивать этому руку», — заявил глава Минобороны.

При этом Галант отметил, что стране нужны изменения в судебной системе, но они должны происходить через диалог. «Ради безопасности Израиля, ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен сейчас, чтобы дать возможность народу Израиля вместе отпраздновать Песах и День независимости», — призвал он.

Ранее в Израиле более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян. Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон.

«В ходе попыток разогнать толпу, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве во время протестов против судебной реформы, задержаны 28 человек», — отмечает издание со ссылкой на заявление полиции.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Горбачева обвинили в игнорировании данных об агентах США в руководстве СССР
Москвич набрал кредитов и перевел гадалке 300 тысяч рублей из-за девушки
Лыжник Устюгов выиграл марафон на чемпионате России
Глава Минобороны Израиля выступил против проведения судебной реформы
Оксана Самойлова и Джиган выставили на продажу особняк в Подмосковье
В России рассказали о росте товарооборота с Белоруссией
На Украине погибли трое поляков
В США объяснили решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии
В Госдуме заявили о прямой угрозе миру со стороны НАТО
Украина потратит более 500 миллионов долларов на закупку дронов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.