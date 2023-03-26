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21:20, 26 марта 2023Мир

Министра обороны Израиля уволили за критику судебной реформы

Нетаньяху снял с должности министра обороны Израиля Галанта за критику судебной реформы

Фото: Menahem Kahana / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Причиной увольнения главы оборонного ведомства стала его критика судебной реформы, которая вызвала раскол в обществе и общенациональные протесты.

О разногласиях Нетаньяху с Галантом сообщалось ранее 26 марта. Тогда СМИ узнали, что израильский премьер рассматривает возможность либо увольнения министра, либо его выдворения из кабмина, если он не проголосует за пересмотр судебной системы в Кнессете. Нетаньяху намерен привлечь на место главы Минобороны министра сельского хозяйства Ави Дихтера, бывшего руководителя ШАБАК (службы безопасности страны).

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров. Против реформы выступили сотни тысяч граждан Израиля.

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Марина Совина
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