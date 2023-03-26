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18:47, 26 марта 2023Мир

Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы министра

TI: Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы главу Минобороны

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы главу Минобороны страны Йоава Галанта. Об этом пишет Times of Israel.

Глава израильского правительства рассматривает возможность либо увольнения Галанта, либо его выдворения из кабмина, если он не проголосует за пересмотр судебной системы в Кнессете. Нетаньяху намерен привлечь на место главы Минобороны министра сельского хозяйства Ави Дихтера, бывшего руководителя ШАБАК (службы безопасности страны). Он также поддержал приостановку реформы, но пообещал проголосовать за нее.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы и призвал правительства страны приостановить ее из-за угрозы безопасности республики. Он стал первым ключевым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который выступил против проведения реформы.

«Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не буду протягивать этому руку», — заявил глава Минобороны.

Более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян. Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который в свою очередь лишится права отменять решения кабинета министров.

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Виктория Кондратьева
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