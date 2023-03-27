Жителя Запорожской области арестовали за помощь готовившему теракт знакомому

Жителя Запорожской области задержали за помощь к подготовке теракта на блокпосту в Токмаке

Сотрудники ФСБ и МВД задержали жителя Запорожской области за содействие террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По решению суда его арестовали.

По версии следствия, в начале апреля 2022 года мужчина по просьбе знакомого нашел компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ). Затем он передал их приятелю, зная, что тот готовит теракт на блокпосту Вооруженных сил России в Токмаке. Благодаря усилиям правоохранительных структур осуществить задуманное подельникам не удалось.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии силовики задержали двух пропавших мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.