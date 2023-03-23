В российском регионе задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

В Ингушетии силовики задержали двух пропавших мужчин, подозреваемых в подготовке теракта

В Ингушетии сотрудники Центра «Э» при поддержке спецназа задержали двух пропавших без вести мужчин, которых подозревали в подготовке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россияне прятались в лесу, недалеко от села Алхасты. Силовики обнаружили при них тайник, в котором вместе с продуктами находилась самозарядная винтовка с поражающими элементами и взрывчатое вещество. По факту произошедшего в регионе было возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Третьего фигуранта дела продолжают искать.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела о терроризме против 20 членов запрещенной в России организации легион «Свобода России».