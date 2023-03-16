В России возбудили дела о терроризме против членов запрещенной организации

20 членов запрещенного в РФ легиона «Свобода России» стали фигурантами дел о терроризме

Следователи возбудили уголовные дела против 20 членов запрещенной в России организации легион «Свобода России» о терроризме и по другим статьям Уголовного кодекса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, двоих жителей Ставропольского края и Ярославской области обвинили в подготовке террористических актов. Еще к административной ответственности привлечены участники организации, которые печатали агитационные листовки и вели пропаганду экстремистских идей в интернете.

Ранее 16 марта Верховный суд России запретил деятельность легиона, признав его террористической организацией. Как установил суд, организация была создана на территории Украины для создания терактов на территории России. Ее цель — свержение власти и подрыв основ конституционного строя страны. Силовики полагают, что одним из консультантов легиона является признанный иностранным агентом в РФ бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.