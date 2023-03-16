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15:27, 16 марта 2023Силовые структуры

Верховный суд признал легион «Свобода России» террористической организацией

Верховный суд признал легион «Свобода России» террористической организацией и запретил

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд России запретил деятельность организации легион «Свобода России» и признал его террористической организацией. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, организация была создана на территории Украины для создания терактов на территории России. Ее цель — свержение власти и подрыв основ конституционного строя страны. Силовики полагают, что одним из консультантов легиона является признанный иностранным агентом в РФ бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

6 февраля Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский легион «Свобода России». Соответствующий иск направил генпрокурор России Игорь Краснов. Это произошло после того, как в сентябре 2022 года в Москве силовики провели обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"

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Азамат Асланов
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