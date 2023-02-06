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14:20, 6 февраля 2023Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала признать террористическим «Легион «Свобода России»

Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский «Легион «Свобода России»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура России потребовала признать террористическим и запретить украинский «Легион «Свобода России». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий икс направил генпрокурор России Игорь Краснов в Верховный суд РФ. Так как легион был создан на территории Украины для подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.

Ранее стало известно, что в Москве силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"», предположительно связанного с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).

Правоохранители считают, что Пономарев, который из-за рубежа «ведет деструктивную деятельность» против России, консультировал модераторов канала. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о фейках против Вооруженных сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

10 марта украинское правительство объявило о создании легиона «Свобода России». В него берут россиян, желающих воевать против сограждан.

Пономарев покинул Россию в 2014 году после возбуждения в отношении него дела о растрате. Затем он переехал на Украину, где получил гражданство.

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Екатерина Власова
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