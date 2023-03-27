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19:48, 27 марта 2023Путешествия

Сотрудники аэропорта довели до слез трансгендера и накричали на нее из-за пениса

Сотрудники американского аэропорта довели до слез и ударили трансгендерную женщину

Фото: Phil Mosley / Unsplash

Сотрудники управления транспортной безопасности в аэропорту США довели до слез трансгендерную женщину, накричав на нее из-за наличия пениса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию пострадавшей в соцсетях.

Уточняется, что туристку остановили во время прохождения паспортного контроля и публично унижали. По ее словам, сотрудник ударил ее кулаком по гениталиям, после чего у нее долго не проходила острая боль. «Он накричал на меня за то, что у меня есть пенис», — рассказала путешественница в публикации, которую позже удалила.

В аэропорту прокомментировали разгоревшийся в соцсетях скандал, заявив, что расследуют инцидент. «Мы еще раз приносим свои извинения за ваш опыт», — заключили представители авиагавани.

Ранее инвалид-колясочник Иван Вершок застрял в Москве на 12 часов из-за решения сотрудников крупной российской авиакомпании не пускать его в самолет.

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Зарина Дзагоева
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