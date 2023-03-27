Президент Словакии заявила об ослаблении поддержки Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила об ослаблении поддержки Украины

В Словакии ослабевает финансовая и гражданская поддержка Украины. Об этом заявила президент республики Зузана Чапутова, передает ТАСС.

Политик отметила, что источники экономической помощи Киеву не бесконечны, а граждане, хоть и поддерживают принятие украинских беженцев, считают, что их прибытие негативно отразилось на жизни словаков.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители МиГ-29. По словам главы словацкого Минобороны Ярослава Надя, первые четыре самолета были переданы ВСУ и уже покинули территорию республики. В обмен на поставки Украине истребителей Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов.