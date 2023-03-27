В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО

В Молдавии начались учения НАТО JCET с участием спецназа США, Румынии и Великобритании

В учебных центрах на территории Молдавии стартовали совместные военные учения подразделений спецназа стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Участие в Joint Combined Exchange Training (JCET-2023) принимают подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдавии, Румынии и США. Учения продлятся до 7 апреля.

Цель мероприятий — обмен опытом между военным спецназом четырех стран и повышение оперативной совместимости. Планируется, что военные будут выполнять передовые боевые стрельбы, парашюты, полевые учения с конкретными миссиями.

Ранее международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» начались в Латвии, они продлятся до 31 марта.