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08:36, 20 марта 2023Бывший СССР

В Латвии начались учения НАТО

В Латвии начались учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» с участием трех тысяч военных

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» стартовали в Латвии, они продлятся до 31 марта, сообщает Telegram-канал Baltnews. В маневрах примут участие около трех тысяч военных из Латвии, США, Великобритании, Германии и иных стран блока.

Учения организованы мотострелковой бригадой Сухопутных войск латвийских вооруженных сил. Над Латвией пролетит боевая и армейская авиация НАТО, в том числе ударные вертолеты AH-64 Apache, а по дорогам страны пройдет военная техника.

Ранее в учениях НАТО в Норвегии увидели сигнал президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что военные отрабатывали сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году.

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Алевтина Запольская
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