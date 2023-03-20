В Латвии начались учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» с участием трех тысяч военных

Международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» стартовали в Латвии, они продлятся до 31 марта, сообщает Telegram-канал Baltnews. В маневрах примут участие около трех тысяч военных из Латвии, США, Великобритании, Германии и иных стран блока.

Учения организованы мотострелковой бригадой Сухопутных войск латвийских вооруженных сил. Над Латвией пролетит боевая и армейская авиация НАТО, в том числе ударные вертолеты AH-64 Apache, а по дорогам страны пройдет военная техника.

Ранее в учениях НАТО в Норвегии увидели сигнал президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что военные отрабатывали сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году.