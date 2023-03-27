Популярная у россиянок весенняя одежда оказалась устаревшей

Стилист Игнатова назвала популярные у россиянок приталенные кожаные куртки устаревшими

Персональный стилист Анастасия Игнатова назвала популярную у россиянок одежду на весну устаревшей. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, специалист обратила внимание на приталенные кожаные куртки и расклешенное пальто. В первом случае она отметила, что данные предметы гардероба являются непрактичными. Что касается пальто с широким подолом, то оно способно придать фигуре лишний объем. В связи с этим Игнатова посоветовала присмотреться к оверсайз-косухам и пальто прямого кроя длины макси.

Вдобавок устаревшими оказались сапоги на шпильке с подносочной платформой и юбка-пачка. По мнению эксперта, подобные вещи лучше заменить на варианты с широким каблуком в стиле нулевых и полупрозрачные фасоны длины миди или макси с коротким плотным подкладом.

В заключение собеседница издания порекомендовала избавиться от комплекта из шапки, шарфа и перчаток, поскольку они упрощают образ, а также кожаных леггинсов. «Они хоть и привлекают внимание, но при этом подчеркивают мельчайшие и несущественные изъяны вашего тела», — пояснила Игнатова и предложила отдать предпочтение более расслабленным фасонам.

Ранее имидж-стилист Лирия Холдина перечислила россиянкам модные привычки, которые отталкивают окружающих. В первую очередь специалист призвала не злоупотреблять логотипами брендов на одежде.