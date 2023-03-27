Стилист назвала отталкивающие окружающих модные привычки россиянок

Российский стилист Лирия Холдина: логотипы брендов на одежде отталкивают окружающих

Имидж-стилист Лирия Холдина назвала россиянкам модные привычки, которые отталкивают окружающих. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалист призвала не злоупотреблять логотипами брендов на одежде. «Обилие подделок, зачастую отличающихся повсеместным наличием "фирменных ярлычков", еще больше обесценивает их значимость и ставит под сомнение оригинальность образа и ваш вкус», — отметила она.

Также эксперт заявила о том, что многие девушки забывают про чувство меры в одежде. По ее словам, на данный момент в моде преобладает интеллектуальная сексуальность, а не вульгарность и откровенность.

Кроме того, Холдина порекомендовала не перегружать образы деталями. Из-за обилия на одежде принтов, аксессуаров и сложных элементов кроя легко можно потеряться, пояснила собеседница издания.

В заключение стилист посоветовала не бояться самовыражаться и не перебарщивать с вещами размера oversize. «Oversize смотрится актуально и эффектно, когда за ним угадывается контур и форма вещи, поэтому, если вы чувствуете себя комфортно в расслабленных образах, уделяйте внимание качеству кроя и фактуре — они помогут соблюсти баланс и не утонуть в слоях и чрезмерных объемах», — уточнила она.

Ранее персональный стилист Мелисса Ланд перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин. Специалистка заверила читателей издания, что им следует отказаться от винтажных вещей, поскольку они часто выглядят вышедшими из моды.