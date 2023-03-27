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12:24, 27 марта 2023Россия

Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого

Врио ректора СГАУ Ситников заявил, что прошедший Чечню Герой России Лисицкий погиб в бою

Фото: Дума Ставропольского края

Появилась новая версия гибели участника спецоперации и прошедшего Чечню Героя России Дмитрия Лисицкого. Ее в своем Telegram-канале озвучил врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета (СГАУ) Владимир Ситников.

По словам Ситникова, Лисицкий погиб в бою.

«В бою погиб выпускник нашего вуза, (...) Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить родину, оставаться в строю до победы», — написал в некрологе Ситников.

Смерть Лисицкого в своем Telegram-канале подтвердил и глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков, при этом причин смерти офицера он не назвал.

Другая версия гибели офицера — самоубийство. Ее приводит издание Baza.

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Марк Леонов
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