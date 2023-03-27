Ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 100-летием в Чистополе

В Чистополе со 100-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Егорова

Ветерана Великой Отечественной войны Егорова Алексея Михайловича поздравили с юбилеем в городе Чистополь, административном центре Калачеевского района Воронежской области. Фронтовик, которому исполнилось 100 лет, получил поздравления от руководителя территориального общественного самоуправления микрорайона поселка водников Татьяны Малхасян и учеников школы № 4, сообщает портал «Чистополь-информ».

Малхасян пожелала Алексею Михайловичу здоровья, долголетия и хорошего настроения. К 100-летию ветерана Елена Быкова, методист городской библиотеки — филиала № 7, написала стихотворение. Посвященное имениннику стихотворение прочитали Валерия и Марк Козловы, ученики школы № 4.

Ветеран был рад гостям и поблагодарил их за поздравления. Отмечается, что Алексей Михайлович часто шутит и улыбается, несмотря на преклонный возраст и проблемы со слухом.

Юбиляр родился в деревне Березовка и работал в колхозе. В 1939 году ветеран стал матросом на теплоходе «Балхаш». В начале Великой Отечественной войны судно совершало рейсы по Волге и перевозило военные грузы в Сталинград. В марте 1942 года он стал курсантом пехотного училища в Куйбышеве, а в июне участвовал в боях под Москвой в составе 13 отдельного истребительского батальона. Алексей Михайлович также воевал у города Калач, административного центра Калачеевского района Воронежской области.

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