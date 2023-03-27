Силовые структуры
Водитель изнасиловал и выкинул из машины уснувшую 24-летнюю россиянку
В Ленобласти частный водитель изнасиловал уснувшую 24-летнюю пассажирку и выкинул на улицу
В Ленинградской области частый водитель изнасиловал 24-летнюю пассажирку. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Кудрово. Ночью 26 марта пьяная девушка села в авто фигуранта около ресторана. Она уснула в дороге и очнулась, когда ее насиловал мужчина. Затем водитель выкинул жертву из машины и уехал.
Отмечается, что девушка обратилась в медицинское учреждение с травмами коленей. Сейчас силовики разыскивают злоумышленника.
Ранее стало известно, что под Тюменью суд поместил в СИЗО до 26 апреля мужчину, изнасиловавшего жену друга.