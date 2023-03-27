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10:51, 27 марта 2023Силовые структуры

Водитель изнасиловал и выкинул из машины уснувшую 24-летнюю россиянку

В Ленобласти частный водитель изнасиловал уснувшую 24-летнюю пассажирку и выкинул на улицу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области частый водитель изнасиловал 24-летнюю пассажирку. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Кудрово. Ночью 26 марта пьяная девушка села в авто фигуранта около ресторана. Она уснула в дороге и очнулась, когда ее насиловал мужчина. Затем водитель выкинул жертву из машины и уехал.

Отмечается, что девушка обратилась в медицинское учреждение с травмами коленей. Сейчас силовики разыскивают злоумышленника.

Ранее стало известно, что под Тюменью суд поместил в СИЗО до 26 апреля мужчину, изнасиловавшего жену друга.

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Екатерина Власова
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