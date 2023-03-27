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10:57, 27 марта 2023Россия

К берегам России придут волны высотой с трехэтажный дом

МЧС: у берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до девяти метров
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В акватории Тихого океана прогнозируются высокие волны, высотой с трехэтажный дом, которые подойдут к берегам полуострова Камчатка. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по российскому региону.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине дня 28 марта ожидаются волны высотой 8-9 метров. Явление сохранится до конца суток 28 марта.

«Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах», — говорится в сообщении ведомства.

9 марта на Камчатке за сутки произошло три землетрясения. Последнее зафиксировали в море рядом с юго-восточным побережьем полуострова, в 240 километрах от Петропавловск-Камчатского округа.

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Евгения Куликова
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