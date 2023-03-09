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07:22, 9 марта 2023Россия

В России произошло новое землетрясение

На Камчатке в 240 километрах от Петропавловск-Камчатского округа произошло землетрясение

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 — его зафиксировали в море рядом с юго-восточным побережье полуострова. О третьем за сутки землетрясении в России сообщили в камчатском филиале единой геофизической службы РАН, передает ТАСС

По их данным, очаг землетрясения находился в 204 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 61 километр.

До этого подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами, магнитуда землетрясение составила 5,7, его силой в 3-4 балла ощутили жители города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 43 метра.

Затем о землетрясении магнитудой 5,5 сообщили на Камчатке, его глубина составила 51,6 километров. Сейсмологи зарегистрировали сейсмособытие в море рядом с восточным побережьем Камчатки.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что мощные землетрясения магнитудой более семи или восьми могут произойти в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов. Сейсмолог, который стал известен тем, что предрек землетрясение в Турции, объяснил возможную сейсмическую активность сближением планет.

В ответ на это директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров посоветовал спокойно относиться к прогнозу Хугербитса и напомнил, что Камчатка является территорией, где землетрясения не редкость из-за особенности регион.

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Анастасия Шейкина
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