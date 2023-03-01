В РАН оценили вероятность катастрофического землетрясения на Камчатке

Сейсмолог РАН Чебров назвал неполными данные Хугербитса о землетрясении на Камчатке

Данные сейсмолога Франка Хугербитса из Нидерландов, который предрек катастрофические землетрясения на Камчатке, являются неполными. Об этом, оценивая возможность природного катаклизма, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая Служба РАН» Данила Чебров, сообщает РЕН ТВ.

Ранее научная организация Solar System Geometry Survey опубликовала видео, на котором Хугербитс заявлял, что мощные землетрясения магнитудой более семи или восьми могут произойти в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов. Сейсмолог, который стал известен тем, что предрек землетрясение в Турции, объяснил возможную большую сейсмическую активность сближением планет.

«Когда мы попытались проверить выкладки нашего нидерландского коллеги-любителя, оказалось, что научных статей у него нет, он занимается этим делом на уровне любителя, может быть, он проник достаточно глубоко в суть вещей, но проверить это невозможно. Данные, которые он публикует об этом методе, неполные, на вопросы с ходу невозможно получить ответы», — сказал сейсмолог РАН.

Он посоветовал спокойно относиться к прогнозу Хугербитса и напомнил, что Камчатка является территорией, где землетрясения — не редкость из-за особенности региона. До сих пор в мире не существует надежного краткосрочного прогноза подземных толчков, подчеркнул специалист.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. В тот момент магнитуду оценивали в 7,7 и 7,6, власти назвали подземные толчки самыми мощными на территории страны за последние 84 года.

Всемирная организация здравоохранения также назвала землетрясение самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, были зафиксированы в 11 провинциях и также в соседних странах. По последним данным, жертвами катаклизма в Турции стали свыше 45 тысяч человек.