В ЛНР заявили о серьезных потерях ВСУ в боях под Артемовском

Марочко допустил, что ВСУ потеряли до 4,5 тысячи бойцов за неделю в боях под Артемовском

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко допустил, что за прошедшую неделю украинская армия потеряла в общей сложности до 4,5 тысячи бойцов погибшими и раненными в боях в районе Артемовска (украинское название – Бахмут). Его слова о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) передает РИА Новости.

«Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артемовска около 1,5 тысячи безвозвратных и порядка трех тысяч санитарных потерь», — заявил он.

Марочко уточнил, что около 20 процентов военных ВСУ из тех, кто был ранен, получили серьезные увечья. Кроме того, как он утверждает, эти украинские военнослужащие в будущем не смогут участвовать в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ теряют примерно 100-200 солдат в ходе боев за Артемовск каждый день. Как отмечалось, потери украинской армии на артемовском направлении могут вынудить Киев принять решение оставить оборону города. В качестве альтернативы предлагается отход бойцов ВСУ в Славянск и Краматорск.