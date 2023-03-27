В США оценили возможности ВСУ начать наступление в стиле НАТО

WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на западную технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на обучение солдат и поставки западной техники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Наступление в стиле Североатлантического альянса предполагает массированный воздушный удар с использованием самолетов и крылатых ракет. Однако у ВСУ ограниченное число истребителей и боевых вертолетов, оценил возможности украинской армии американский полковник в отставке Джон Нагл, поэтому они не будут рисковать ими в лобовой атаке.

По словам опрошенных изданием экспертов, вместо этого Киев может предпринять крупную атаку с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, в том числе ракет и артиллерии, большую часть которых им поставили западные страны. После этого предполагается масштабное наступление сухопутными войсками, которое также будет отличаться от натовских стандартов.

«Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество», — отметили в издании.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил о солдатах НАТО, воюющих на стороне ВСУ. По его мнению, данная информация никогда не будет официально обнародована.