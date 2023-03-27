Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 27 марта 2023Бывший СССР

В США оценили возможности ВСУ начать наступление в стиле НАТО

WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на западную технику

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на обучение солдат и поставки западной техники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Наступление в стиле Североатлантического альянса предполагает массированный воздушный удар с использованием самолетов и крылатых ракет. Однако у ВСУ ограниченное число истребителей и боевых вертолетов, оценил возможности украинской армии американский полковник в отставке Джон Нагл, поэтому они не будут рисковать ими в лобовой атаке.

По словам опрошенных изданием экспертов, вместо этого Киев может предпринять крупную атаку с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, в том числе ракет и артиллерии, большую часть которых им поставили западные страны. После этого предполагается масштабное наступление сухопутными войсками, которое также будет отличаться от натовских стандартов.

«Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество», — отметили в издании.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил о солдатах НАТО, воюющих на стороне ВСУ. По его мнению, данная информация никогда не будет официально обнародована.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл особенность его съемок
Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике
В Европе выросли цены на газ
Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России
Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ
Захарова выступила против западного миропорядка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.