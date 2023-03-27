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11:06, 27 марта 2023Россия

В Петербурге мужчина попытался выйти из квартиры раньше бывшей жены и умер

Житель Санкт-Петербурга разбился, попытавшись выйти из квартиры быстрее бывшей жены

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга захотел выйти из квартиры быстрее бывшей жены и разбился. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 19 марта погибший по неизвестной причине попытался спуститься на улицу раньше экс-супруги. «[Мужчина] планировал обогнать жену и приземлиться на козырек подъезда. Но мужчина упал на асфальт, получив множественные травмы», — сообщил источник.

Как пишет издание, пострадавшего госпитализировали со множественными травмами, но 26 марта он умер.

Ранее житель Электростали разбился при попытке выбраться из запертой квартиры. Как стало известно, в ходе ссоры с любовницей он выбросил в окно ключи от дома. Оказавшись в ловушке, россиянин связал друг с другом несколько простыней и попытался спуститься по ним с балкона, однако сорвался с высоты шестого этажа и погиб.

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Константин Лысяков
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