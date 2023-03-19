Россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

Житель Электростали случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

Житель Электростали случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 34-летний россиянин и его 36-летняя сожительница поссорились во время употребления спиртных напитков в квартире. По этой причине мужчина начал выкидывать из окна ее вещи, вместе с которыми находилась связка ключей.

В результате пара оказалась в заточении, после чего герой публикации решил выбраться с помощью связанных друг с другом простыней. Однако в процессе спуска с балкона он сорвался и упал на асфальт. Известно, что ставшая свидетельницей происшествия соседка вызвала скорую помощь, но мужчина скончался до ее приезда.

Ранее в марте на юге Санкт-Петербурга полуторагодовалый мальчик, оставшийся под присмотром бабушки, выпал из окна третьего этажа. Ребенка в тяжелом состоянии с травмами и переломами доставили в больницу.