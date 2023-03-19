Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 19 марта 2023Россия

Россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

Житель Электростали случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Электростали случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 34-летний россиянин и его 36-летняя сожительница поссорились во время употребления спиртных напитков в квартире. По этой причине мужчина начал выкидывать из окна ее вещи, вместе с которыми находилась связка ключей.

В результате пара оказалась в заточении, после чего герой публикации решил выбраться с помощью связанных друг с другом простыней. Однако в процессе спуска с балкона он сорвался и упал на асфальт. Известно, что ставшая свидетельницей происшествия соседка вызвала скорую помощь, но мужчина скончался до ее приезда.

Ранее в марте на юге Санкт-Петербурга полуторагодовалый мальчик, оставшийся под присмотром бабушки, выпал из окна третьего этажа. Ребенка в тяжелом состоянии с травмами и переломами доставили в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
Планы Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям объяснили
Медика из Чехии тяжело ранили в Донбассе
В Швейцарии задумались о национализации Credit Suisse
Девушка заказала платье как у Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки»
Россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа
Устроившего пожар рядом с АЗС российского студента задержали
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы
Украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер» под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.