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09:32, 17 марта 2023Россия

В Петербурге оставшийся с бабушкой мальчик выпал из окна третьего этажа

В Петербурге оставшийся с бабушкой полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На улице Турку на юге Санкт-Петербурга полуторагодовалый мальчик, оставшийся под присмотром с бабушкой, выпал из окна третьего этажа, сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, ребенок сумел убежать от 53-летней женщины. Он вышел в парадную и там упал из окна.

Мальчика в тяжелом состоянии с травмами и переломами доставили в больницу. Правоохранителям удалось выяснить, что ребенок воспитывается в неполной семье.

По факту случившегося была организована проверка.

7 марта сообщалось, что в Волгограде пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. После случившегося проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали.

До этого в Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в районе Чертаново и выжила. Ее обнаружили под окнами прохожие. которые вызвали врачей.

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Анна Щербакова
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