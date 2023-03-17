В Петербурге оставшийся с бабушкой мальчик выпал из окна третьего этажа

В Петербурге оставшийся с бабушкой полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа

На улице Турку на юге Санкт-Петербурга полуторагодовалый мальчик, оставшийся под присмотром с бабушкой, выпал из окна третьего этажа, сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, ребенок сумел убежать от 53-летней женщины. Он вышел в парадную и там упал из окна.

Мальчика в тяжелом состоянии с травмами и переломами доставили в больницу. Правоохранителям удалось выяснить, что ребенок воспитывается в неполной семье.

По факту случившегося была организована проверка.

7 марта сообщалось, что в Волгограде пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. После случившегося проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали.

До этого в Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в районе Чертаново и выжила. Ее обнаружили под окнами прохожие. которые вызвали врачей.