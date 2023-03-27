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05:22, 27 марта 2023Мир

В Белом доме высказались о массовых протестах в Изриале

Белый дом: протесты в Израиле свидетельствуют о том, что власти должны искать компромисс

Фото: Amir Cohen / Reuters

Массовые протесты в Израиле против судебной реформы свидетельствуют о том, что властям страны необходимо начать искать компромисс. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает ТАСС.

Она отметила, что Вашингтон встревожен происходящем в Израиле. «Как президент [США Джо Байден] недавно заявлял премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений», — сказала Уотсон.

Она подчеркнула, что все фундаментальные изменения в демократической системе должны сопровождаться поддержкой населения. «Демократические общества укрепляются благодаря системе сдержек и противовесов», — указала Уотсон, добавив, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать демократию в Израиле.

Ранее стало известно, что Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в связи с протестами. Сообщалось, что большинство партнеров израильского премьера по коалиции поддерживают приостановку внедрения реформы.

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Варвара Кузьмина
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