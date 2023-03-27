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00:58, 27 марта 2023Россия

Звания Героев России получили одиннадцать росгвардейцев

Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России за выполнение задач в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Одиннадцать росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, получили звания Героев России. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, пишет ТАСС.

Отмечается, что сотрудникам ведомства звание было присвоено за выполнение задач СВО. «Кроме непосредственного участия в боевых действиях, они проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на контрольно-пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатых веществ, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, росгвардейцы налаживают мирную жизнь на освобожденной территории и оказывают помощь местному населению, добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО Росгвардия действует смело и решительно. По его словам, в самых сложных ситуациях они проявляют стойкость и бесстрашие.

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Марина Совина
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