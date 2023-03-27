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00:12, 27 марта 2023Россия

Путин оценил действия Росгвардии в зоне спецоперации

Президент России Путин заявил, что в зоне СВО Росгвардия действует смело и решительно
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне спецоперации на Украине. Его слова в ходе поздравления с Днем войск Национальной гвардии передает РИА Новости.

«В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно», — заявил Путин. По его словам, в самых сложных ситуациях они проявляют стойкость и бесстрашие.

Глава государства пожелал военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, а также их родным и близким, здоровья и успехов. «С праздником!», — заключил он.

В феврале росгвардейцы пресекли работу свыше 40 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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