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14:47, 28 марта 2023Мир

Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов

Словакия увеличит до 150 тысяч единиц производство использующихся на Украине снарядов

Фото: Alex Babenko / Reuters

Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь, передает Bloomberg.

По словам главы Минобороны, Братислава планирует нарастить производство с 30 до 150 тысяч единиц в год. Отмечается, что Словакия уже инвестирует в расширение мощностей, для увеличения годового объема производства до 100 тысяч снарядов. Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке Европейского союза (ЕС).

Ранее президент республики Зузана Чапутова заявила, что в Словакии ослабевает финансовая и гражданская поддержка Украины. Политик отметила, что источники экономической помощи Киеву не бесконечны, а граждане, хоть и поддерживают принятие украинских беженцев, считают, что их прибытие негативно отразилось на жизни словаков.

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Виктория Кондратьева
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