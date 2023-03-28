Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов

Словакия увеличит до 150 тысяч единиц производство использующихся на Украине снарядов

Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь, передает Bloomberg.

По словам главы Минобороны, Братислава планирует нарастить производство с 30 до 150 тысяч единиц в год. Отмечается, что Словакия уже инвестирует в расширение мощностей, для увеличения годового объема производства до 100 тысяч снарядов. Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке Европейского союза (ЕС).

Ранее президент республики Зузана Чапутова заявила, что в Словакии ослабевает финансовая и гражданская поддержка Украины. Политик отметила, что источники экономической помощи Киеву не бесконечны, а граждане, хоть и поддерживают принятие украинских беженцев, считают, что их прибытие негативно отразилось на жизни словаков.