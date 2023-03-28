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16:57, 28 марта 2023Моя страна

Во Владивостоке открылось первое альцкафе для людей с деменцией

Во Владивостоке 26 марта открылось альцкафе «Незабудка» для людей с деменцией

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

26 марта на площадке библиотеки имени Чехова во Владивостоке открылось альцкафе «Незабудка», которое стало первым заведением Дальневосточного федерального округа, созданным для людей с деменцией и их близких. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Ксению Кузьменко, координатора и директора автономной некоммерческой организации (АНО) Центра социального обслуживания «Патронаж».

Мероприятие организовал фонд «Альцрус» — некоммерческая организация помощи людям. Их официальным партнером стали АНО «Патронаж» и «Близкие люди». Отмечается, что прийти на встречу захотели множество людей, желающих провести время со своими родными. Из-за этого организаторам мероприятия пришлось преждевременно закрыть регистрацию.

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По словам Кузьменко, встреча прошла в уютной и теплой атмосфере. Она добавила, что организаторы мероприятия всегда стараются найти индивидуальный подход к пожилым людям с деменцией, а также поддерживать их близких и родных. Во время встречи в заведении играла музыка 1940-1980-х годов, а также прошло чаепитие. Помимо этого, присутствующие смогли принять участие в мастер-классах и потанцевать.

Отмечается, что ухаживающим за пожилыми людьми полезно посещать подобные встречи: они могут познакомиться с другими людьми, которые находятся в таком же положении, дать или получить совет и приятно провести время. Организаторы уже готовятся к проведению следующей встречи, которая состоится в конце апреля на той же площадке.

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Алиса Удовик
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