В Великом Новгороде открылся юношеский конкурс пианистов

В Великом Новгороде 21 марта открылся международный юношеский конкурс пианистов

В Великом Новгороде впервые открылся международный конкурс юных пианистов имени Сергея Васильевича Рахманинова. Конкурс приурочен к 150-летию со дня рождения Рахманинова, сообщается на сайте конкурса.

Мероприятие началось 21 марта и будет проходить до 26 марта в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. Всего на юношеский конкурс было подано 120 заявок участниками из восьми стран мира: России, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана.

Мероприятие открыл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «2023 год станет знаковым для Новгородской области и для тех, кто посвящает свою жизнь музыке. Великий Новгород — это родина Рахманинова, место, где он получил свои первые яркие впечатления», — говорит губернатор.

Мастерство участников будет оценивать авторитетное жюри, в числе которого находятся известные музыканты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама. Художественным руководителем конкурса и председателем жюри стал российский пианист-виртуоз, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев.

Конкурс состоит из заочного отборочного тура, а также очных первого и второго туров. В первом туре примут участие 15 пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама и Белоруссии. По итогам конкурса финалистам вручат пять премий лауреата конкурса в размере 350 тысяч рублей и 10 премий дипломанта конкурса в размере 100 тысяч рублей. Завершающим этапом конкурса станет гала-концерт, на котором будет определен обладатель Гран-при.

Ранее сообщалось, что в начале лета в Новосибирске впервые пройдет фестиваль «Арт-бум», посвященный молодежному творчеству. Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника в России и входит в программу празднования 130-летия Новосибирска.

