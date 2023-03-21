В Новосибирске пройдет фестиваль молодежного творчества

В Новосибирске третьего июня состоится фестиваль молодежного творчества «Арт-бум»

В начале лета в Новосибирске впервые пройдет фестиваль «Арт-бум», посвященный молодежному творчеству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора фестиваля — молодежный театр «Глобус».

Мероприятие состоится третьего июня на площади перед новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника в России и входит в программу празднования 130-летия Новосибирска. Финансовую помощь в реализации проекта оказала «Росмолодежь.Гранты» — грантовая поддержка молодежных инициатив.

В фестивале смогут принять участие более полутора тысяч представителей молодежных сообществ в возрасте от 16 до 35 лет. Участники попробуют силы в музыкальном, театральном и декоративно-прикладном искусстве, а также смогут проявить свои таланты в хореографии, граффити, создании арт-объектов для городской среды, инсталляций и инклюзивных проектов. Отмечается, что каждое тематическое направление будут курировать наставники из разных сфер креативной индустрии.

Желающие принять участие в мероприятии могут подать заявки до 10 апреля. Помимо возможности для творческой самореализации и воплощения проектов, жители Новосибирской области также смогут посетить лекторий, который будет работать на площадке фестиваля.

Ранее сообщалось, что новосибирский краеведческий музей проведет выставочный проект о культуре коренного малочисленного народа Сибири — тофаларов. Первыми проект о коренном народе увидят жители Новосибирска, далее экспозиция переместится в Иркутск и Санкт-Петербург.

