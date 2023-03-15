Российские музеи организуют совместный проект о культуре коренного народа Сибири

Музеи Санкт-Петербурга, Иркутска и Новосибирска организуют совместную выставку о тофаларах

Новосибирский краеведческий музей проведет выставочный проект о культуре коренного малочисленного народа Сибири — тофаларов. Об этом ТАСС сообщила директор музея Юлия Шуклина.

Организаторами выставки «Тофалары. Последние неизвестные» также выступил Российский этнографический и Иркутский областной краеведческий музей — вместе с новосибирским музеем они являются единственными в России хранителями крупных коллекций о тофаларах.

Первыми проект о коренном народе увидят жители Новосибирска, далее экспозиция переместится в Иркутск и Санкт-Петербург. Отмечается, что отбор предметов для выставки уже произведен, сейчас идет работа по оформлению художественного решения.

«Будет тематический блок, где мы расскажем про их историю быта, про религию, про то, чем они занимаются, и про идентичность как народа. Отдельный раздел выставки будет посвящен истории исследования этого народа», — рассказала Шуклина.

Тофалары (тофы) или карагасы — коренной малочисленный народ Южной Сибири, проживающий в долине реки Уды и на северо-восточных склонах Восточных Саян. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Иркутской области проживает менее одной тысячи тофаларов. Исторически тофы занимались охотой и рыболовством и вели полукочевой образ жизни.

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