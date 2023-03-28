Аналитик назвал условие для укрепления рубля

Аналитик Антонов: рубль укрепится при цене на нефть Brent около 85 долларов за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» назвал условия для укрепления рубля.

По словам специалиста, сокращение дефицита бюджета России и восстановление цены на нефть марки Brent около 85 долларов за баррель положительно скажется на российской валюте.

Антонов отметил, что локальный валютный рынок низколиквидный «из-за санкций и токсичности валют недружественных стран». Из прогноза аналитика следует, что в апреле доллар с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей.

Ранее Антонов заявил, что российская валюта завершила предыдущую неделю в небольшом минусе и этот тренд продолжится на следующей. Он отметил, что рубль находился под давлением на фоне низких цен на нефть. «В первой половине недели цена на Brent снижалась до 71,64 доллара за баррель. Недельные потери составляли 13 процентов», — сказал он.