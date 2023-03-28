Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 28 марта 2023Силовые структуры

Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку

В Кировске полиция задержала вооруженного мужчину, похитившего многодетную мать

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Кировске Мурманской области вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную мать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поздним вечером 27 марта по улице Олимпийской с работы возвращалась домой 42-летняя Анна. В нее выстрелил вооруженный похититель из пневматического пистолета. Истекающая кровью женщина упала, в это время мужчина подогнал микроавтобус и закинул ее в салон, после чего скрылся.

Очевидцы вызвали полицию, которая объявила план «Перехват». Через некоторое время правоохранители вышли на след похитителя и задержали его. Он оказался 44-летним уроженцем Мурманска. У него есть судимость за незаконное лишение человека свободы. В машине похищенной не было, остались только следы ее крови.

В настоящее время поиски Анны продолжаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска
В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»
Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку
В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи
Александр Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде
Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова
Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза
Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке
109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.