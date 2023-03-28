Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку

В Кировске полиция задержала вооруженного мужчину, похитившего многодетную мать

В Кировске Мурманской области вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную мать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поздним вечером 27 марта по улице Олимпийской с работы возвращалась домой 42-летняя Анна. В нее выстрелил вооруженный похититель из пневматического пистолета. Истекающая кровью женщина упала, в это время мужчина подогнал микроавтобус и закинул ее в салон, после чего скрылся.

Очевидцы вызвали полицию, которая объявила план «Перехват». Через некоторое время правоохранители вышли на след похитителя и задержали его. Он оказался 44-летним уроженцем Мурманска. У него есть судимость за незаконное лишение человека свободы. В машине похищенной не было, остались только следы ее крови.

В настоящее время поиски Анны продолжаются.